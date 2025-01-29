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ГБР разоблачило депутата из Кировоградщины на схеме закупки некачественной одежды для военных

Анастасия ПроцСреда, 29 января 2025, 11:09
ГБР разоблачило депутата из Кировоградщины на схеме закупки некачественной одежды для военных
ФОТО: ГБР

Работники Государственного бюро расследований совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачили коррупционную схему, организованную депутатом городского совета Кировоградщины. Вместе с сообщниками он поставлял для военных некачественную одежду без необходимых сертификатов, что нанесло государству ущерб более чем на 21 миллион гривен.

Источник: ГБР

Детали: По данным следствия, организатором преступной схемы стал депутат, который также является владельцем и директором предприятия. Узнав о запланированных закупках одежды для военных на Херсонщине, он решил на этом нажиться. Для реализации махинаций привлек знакомого, которого назначил директором другого подконтрольного предприятия, а также бухгалтера этой компании.

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фото: ГБР

Фигуранты закупали дешевую, некачественную одежду без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально был похож на военный. Таким образом государству был нанесен ущерб на более 21 млн грн.

Сейчас депутату, его сообщнику и бухгалтеру сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

 
фото: ГБР

Решается вопрос об избрании меры пресечения и обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.

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Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ГБРКировоградская областьармия
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