У Рівному масово "замінували" навчальні заклади, евакуюють дітей – в.о. мера

У Рівному аноніми повідомили про замінування гімназій, ліцеїв та інших закладів освіти. Рятувальники та правоохоронці евакуюють дітей.

Джерело: в.о.міського голови Рівного Віктор Шакирзян в Telegram

Пряма мова: "Згідно з протоколом наразі евакуюємо дітей та працівників. Спеціальні служби проводять обстеження освітніх закладів".

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Деталі: Як заявили місцеві ЗМІ, це вже не перше повідомлення про замінування у місті протягом останніх днів. 28 та 27 січня невідомі сповістили, що у Рівному заміновано міську та обласну ради, а також ТРЦ. Ці повідомлення не підтвердились і нічого небезпечного у будівлях рятувальники та правоохоронці не виявили.