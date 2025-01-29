В Ровно массово "заминировали" учебные заведения, евакуируют детей – и.о. мэра

В Ровно анонимы сообщили о заминировании гимназий, лицеев и других учебных заведений. Спасатели и правоохранители эвакуируют детей.

Источник: и.о. городского головы Ровно Виктор Шакирзян в Telegram

Прямая речь: "Согласно протоколу сейчас эвакуируем детей и работников. Специальные службы проводят обследование образовательных учреждений".

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Детали: Как заявили местные СМИ, это уже не первое сообщение о заминировании в городе в течение последних дней. 28 и 27 января неизвестные сообщили, что в Ровно заминированы городской и областной советы, а также ТРЦ. Эти сообщения не подтвердились и ничего опасного в зданиях спасатели и правоохранители не обнаружили.