В ЄС планують обкласти новими митами агропродукцію та добрива з РФ та Білорусі
Європейська комісія ухвалила пропозицію про запровадження мит на низку сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі, а також на деякі азотні добрива. У разі схвалення пропозиції Європейським парламентом та Радою ЄС весь сільськогосподарський імпорт з Росії буде обкладатися митами.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Єврокомісії
Деталі: Метою пропозиції є зменшення залежності від імпорту з Росії та Білорусі.
Такий імпорт, зокрема добрив, робить ЄС вразливим до потенційних примусових дій з боку Росії і, таким чином, становить ризик для продовольчої безпеки ЄС.
Крім того, мита сприятимуть зростанню внутрішнього виробництва та розвитку галузі виробництва добрив в ЄС. Це також дозволить диверсифікувати постачання з третіх країн.
Пропозиція включає пом'якшувальні заходи на випадок, якщо фермери ЄС зіткнуться з суттєвим зростанням цін на добрива.
Очікується, що мита негативно вплинуть на російські експортні надходження, а отже, на здатність Росії вести війну проти України.
Транзит усіх сільськогосподарських продуктів і добрив з Росії та Білорусі до третіх країн залишається незачепленим цими заходами.
Це означає, що операції купівлі-продажу російської сільськогосподарської продукції залишаються незмінними, як і її зберігання на митних складах ЄС, транспортування на суднах ЄС або надання страхових і фінансових послуг.
ЄС вже запровадив мита на зернові та олійні культури з Росії та Білорусі у травні минулого року.
Що було раніше:
- ЗМІ раніше повідомили, що у 16-й пакет санкцій буде спрямований на російський алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот" танкерів, скраплений газ та банківську сферу.
- 27 січня ЄС вдалося "дотиснути" Угорщину і схвалити продовження економічних санкцій проти Росії, проте з поступкою Будапешту.
- Кая Каллас натякнула, що заява про "енергетичну безпеку", в обмін на яку Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії, мала символічний характер.