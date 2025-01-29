В ЄС планують обкласти новими митами агропродукцію та добрива з РФ та Білорусі

Європейська комісія ухвалила пропозицію про запровадження мит на низку сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі, а також на деякі азотні добрива. У разі схвалення пропозиції Європейським парламентом та Радою ЄС весь сільськогосподарський імпорт з Росії буде обкладатися митами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Єврокомісії

Деталі: Метою пропозиції є зменшення залежності від імпорту з Росії та Білорусі.

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Такий імпорт, зокрема добрив, робить ЄС вразливим до потенційних примусових дій з боку Росії і, таким чином, становить ризик для продовольчої безпеки ЄС.

Крім того, мита сприятимуть зростанню внутрішнього виробництва та розвитку галузі виробництва добрив в ЄС. Це також дозволить диверсифікувати постачання з третіх країн.

Пропозиція включає пом'якшувальні заходи на випадок, якщо фермери ЄС зіткнуться з суттєвим зростанням цін на добрива.

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Очікується, що мита негативно вплинуть на російські експортні надходження, а отже, на здатність Росії вести війну проти України.

Транзит усіх сільськогосподарських продуктів і добрив з Росії та Білорусі до третіх країн залишається незачепленим цими заходами.

Це означає, що операції купівлі-продажу російської сільськогосподарської продукції залишаються незмінними, як і її зберігання на митних складах ЄС, транспортування на суднах ЄС або надання страхових і фінансових послуг.

ЄС вже запровадив мита на зернові та олійні культури з Росії та Білорусі у травні минулого року.

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