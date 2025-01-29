Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Харкові ДБР викрило схему ухилення від мобілізації через ТЦК

Анастасія ПроцСереда, 29 січня 2025, 12:57
У Харкові ДБР викрило схему ухилення від мобілізації через ТЦК
фото: ДБР

У Харкові правоохоронці  у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заблокували схему ухилення від мобілізації, за якою військовозобов’язані могли за 70 тисяч гривень перевестися до "потрібного" ТЦК та отримувати повістки для вільного пересування містом.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР заблокували чергову схему ухилення від мобілізації через нібито зміну місця проживання в одному з Харківських ТЦК та СП.

Реклама:

За оперативною інформацією, охочим ухилитися від служби пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто, через зміну місця проживання".

Деталі: За даними слідства, чоловікам не потрібно було особисто відвідувати військкомат – усі документи оформлювали без їхньої присутності. Після переведення їм щомісяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом.

 
фото: ДБР

За переведення до потрібного ТЦК та щомісячну видачу відповідних повісток військовозобов’язаний мав заплатити 70 тис. гривень.

РЕКЛАМА:

Працівники ДБР затримали посередника, якого організатори оборудки направили отримати гроші від чергового "клієнта".  Сам фігурант також ухилявся від служби за допомогою такої ж схеми.

 
фото: ДБР

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадової особи, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

 
фото: ДБР

Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми співробітників ТЦК, зокрема керівництва. 

Дослівно: "Перевіряються дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Проведено низку обшуків, у тому числі в терцентрі комплектування. Вилучено документи на нових "клієнтів", які наразі вивчаються".

ДБРХарківТЦКмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Офісі президента анонсували новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК
Зеленський про заморозку фінансової допомоги США: Будемо шукати внутрішній ресурс
У Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків
"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку
ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США
Бізнес закликає уряд продовжити терміни оновлення критичності та бронювання
Усі новини...
ДБР
ДБР викрило депутата з Кіровоградщини на схемі закупівлі неякісного одягу для військових
У військовій частині сховали нічної оптики на 4 млн в купу сміття: заступник командира отримав підозру
Затримання генералів: оборонний комітет Ради нагадав про існування бойового імунітету в Україні
Останні новини
04:07
Бюджетний комітет Німеччини схвалив додаткові 3 млрд євро військової допомоги Україні – Reuters
03:40
оновленоУдар "Шахеда" по Сумах: загибель людини не підтвердилась, семеро постраждалих
02:07
На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах
01:59
Лідера повстанців призначено президентом Сирії на перехідний період
01:53
відеоУ Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку: загинула людина
00:32
У німецькому Ганновері спаплюжили меморіал памʼяті жертв Голокосту
23:58
футбол"Шахтар" програв "Боруссії" та вилетів з Ліги чемпіонів
23:52
У французьких Альпах загинули троє лижників з Норвегії
23:39
Трамп оскаржив кримінальний вирок у справі про "порногроші"
23:30
Чи вдалося фестивалю Liatoshynsky space повернути композитора Лятошинського на українську сцену: огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: