У Харкові ДБР викрило схему ухилення від мобілізації через ТЦК

У Харкові правоохоронці у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заблокували схему ухилення від мобілізації, за якою військовозобов’язані могли за 70 тисяч гривень перевестися до "потрібного" ТЦК та отримувати повістки для вільного пересування містом.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР заблокували чергову схему ухилення від мобілізації через нібито зміну місця проживання в одному з Харківських ТЦК та СП.

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За оперативною інформацією, охочим ухилитися від служби пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто, через зміну місця проживання".

Деталі: За даними слідства, чоловікам не потрібно було особисто відвідувати військкомат – усі документи оформлювали без їхньої присутності. Після переведення їм щомісяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом.

фото: ДБР

За переведення до потрібного ТЦК та щомісячну видачу відповідних повісток військовозобов’язаний мав заплатити 70 тис. гривень.

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Працівники ДБР затримали посередника, якого організатори оборудки направили отримати гроші від чергового "клієнта". Сам фігурант також ухилявся від служби за допомогою такої ж схеми.

фото: ДБР

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадової особи, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

фото: ДБР

Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми співробітників ТЦК, зокрема керівництва.

Дослівно: "Перевіряються дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Проведено низку обшуків, у тому числі в терцентрі комплектування. Вилучено документи на нових "клієнтів", які наразі вивчаються".