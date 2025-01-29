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В Харькове ГБР разоблачило схему уклонения от мобилизации через ТЦК

Анастасия ПроцСреда, 29 января 2025, 12:57
В Харькове ГБР разоблачило схему уклонения от мобилизации через ТЦК
фото: ГБР

В Харькове правоохранители в территориальном центре комплектования и социальной поддержки заблокировали схему уклонения от мобилизации, по которой военнообязанные могли за 70 тысяч гривен перевестись в "нужный" ТЦК и получать повестки для свободного передвижения по городу.

Источник: ГБР

Дословно: "Работники ГБР заблокировали очередную схему уклонения от мобилизации из-за якобы смены места жительства в одном из Харьковских ТЦК и СП.

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По оперативной информации, желающим уклониться от службы предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК, якобы из-за смены места жительства".

Детали: По данным следствия, мужчинам не нужно было лично посещать военкомат - все документы оформляли без их присутствия. После перевода им ежемесячно выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу.

 
фото: ГБР

За перевод в нужный ТЦК и ежемесячную выдачу соответствующих повесток военнообязанный должен был заплатить 70 тыс. гривен.

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Работники ГБР задержали посредника, которого организаторы сделки направили получить деньги от очередного "клиента". Сам фигурант также уклонялся от службы с помощью такой же схемы.

 
фото: ГБР

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица, соединенное с вымогательством. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

 
фото: ГБР

Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность к схеме сотрудников ТЦК, в частности руководства.

Дословно: "Проверяются действия работников ТЦК, в том числе руководящего звена. Проведен ряд обысков, в том числе в терцентре комплектования. Изъяты документы на новых "клиентов", которые сейчас изучаются".

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