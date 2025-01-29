Топпосадовець КМДА оформив фіктивну інвалідність, щоб уникнути призову – СБУ

Служба безпеки та Нацполіція викрили першого заступника директора одного з департаментів КМДА на безпідставному оформленні собі 2 групи інвалідності, щоб отримати "бронь" від призову.

Джерело: пресслужба СБУ, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: Ім’я підозрюваного традиційно не називається, але за даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про першого заступника директора департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Олександра Яструбенка.

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Дослівно: "За матеріалами справи, перший заступник директора одного з департаментів КМДА підозрюється у безпідставному оформленні собі 2 групи інвалідності.

Ця довідка дозволила йому отримати "бронь" від призову, а також регулярні соцвиплати від держави, які передбачені для такої групи інвалідності".

Більше деталей: Повідомляється, що, зокрема, протягом 2023 - 2024 років посадовець незаконно одержав 170 тис. грн у вигляді компенсації за нібито "часткову втрату дієздатності".

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Як встановило розслідування, для оформлення фіктивної інвалідності чиновник власноруч підробив дані медичних досліджень, зокрема "погіршив" показники ехокардіографії, які нібито вказували на тяжке захворювання серцево-судинної системи.

Потім фігурант передав підробку до однієї з міських лікарень столиці, що стало підставою для направлення висновку до МСЕК.

Під час слідчих дій виявлено матеріали, які свідчать про фейковий характер поданих ним документів.

Наразі посадовцю КМДА повідомлено про підозру за чч. 1, 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, перевіряється інформація про можливу причетність до "схеми" інших посадовців.

Знати більше: Як військовим встановлюватимуть групу інвалідності після ліквідації МСЕК: розʼяснення МОЗ