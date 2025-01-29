Топ-чиновник КГГА оформил фиктивную инвалидность, чтобы избежать призыва – СБУ

Служба безопасности и Нацполиция разоблачили первого заместителя директора одного из департаментов КГГА на безосновательном оформлении себе 2 группы инвалидности, чтобы получить "бронь" от призыва.

Источник: пресс-служба СБУ, источник УП в правоохранительных органах

Детали: Имя подозреваемого традиционно не называется, но по данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет о первом заместителе директора департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.

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Дословно: "По материалам дела, первый заместитель директора одного из департаментов КГГА подозревается в безосновательном оформлении себе 2 группы инвалидности.

Эта справка позволила ему получить "бронь" от призыва, а также регулярные соцвыплаты от государства, предусмотренные для такой группы инвалидности".

Больше деталей: Сообщается, что, в частности, в течение 2023 - 2024 годов чиновник незаконно получил 170 тыс. грн в виде компенсации за якобы "частичную потерю дееспособности".

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Как установило расследование, для оформления фиктивной инвалидности чиновник собственноручно подделал данные медицинских исследований, в частности "ухудшил" показатели эхокардиографии, которые якобы указывали на тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы.

Затем фигурант передал подделку в одну из городских больниц столицы, что стало основанием для направления заключения в МСЭК.

Во время следственных действий обнаружены материалы, свидетельствующие о фейковом характере представленных им документов.

Сейчас чиновнику КГГА сообщено о подозрении по чч. 1, 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, проверяется информация о возможной причастности к "схеме" других должностных лиц.

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