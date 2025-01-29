Reuters: Нова влада Сирії зажадала від Росії компенсацій і видачі Асада
Росія провела переговори із новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, на яких від неї вимагали видачу колишнього президента Башара Асада, а також компенсацію збитків.
Джерело: Reuters з посиланням на сирійське агентство Sana, а також на своє сирійське джерело
Дослівно: "Сирійське джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило агентству Reuters, що новий лідер Ахмед аль-Шараа попросив Москву видати йому колишнього президента Сирії Башара аль-Асада, який втік до Росії, коли його скинули повстанці Шараа в грудні.
Сирійське інформаційне агентство Sana повідомило, що Дамаск також хоче, щоб Росія, яка підтримувала Асада в громадянській війні в країні, відновила довіру за допомогою "конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція і відновлення".
Деталі: Reuters вказує, що на прохання підтвердити, чи просили Росію повернути Асада і виплатити компенсацію, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.
Росія, чиї війська і військово-повітряні сили роками підтримували Асада проти сирійських повстанців, прагне зберегти свою військово-морську базу в Тартусі і авіабазу Хмеймім поблизу портового міста Латакія.
Втрата цих об'єктів завдасть серйозного удару по її здатності поширювати свою владу в регіоні.
Передісторія:
- Після падіння режиму Башара Асада в Сирії панує невизначеність щодо майбутньої присутності Росії у східному Середземномор'ї.