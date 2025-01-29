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Reuters: Новые власти Сирии потребовали от России компенсаций и выдачи Асада

Александр ШумилинСреда, 29 января 2025, 14:25
Reuters: Новые власти Сирии потребовали от России компенсаций и выдачи Асада
Российские войска в Сирии. Фото: Getty Images

Россия провела переговоры с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа, на которых от нее потребовали выдачу бывшего президента Башара Асада, а также компенсацию ущерба. 

Источник: Reuters со ссылкой на сирийское агентство Sana, а также на свой сирийский источник

Дословно: "Сирийский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству Reuters, что новый лидер Ахмед аль-Шараа попросил Москву выдать ему бывшего президента Сирии Башара аль-Асада, который бежал в Россию, когда его свергли повстанцы Шараа в декабре.

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Сирийское информационное агентство Sana сообщило, что Дамаск также хочет, чтобы Россия, которая поддерживала Асада в гражданской войне в стране, восстановила доверие с помощью "конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление".

Детали: Reuters указывает, что на просьбу подтвердить, просили ли Россию вернуть Асада и выплатить компенсацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Россия, чьи войска и военно-воздушные силы годами поддерживали Асада против сирийских повстанцев, стремится сохранить свою военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим вблизи портового города Латакия.

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Потеря этих объектов нанесет серьезный удар по ее способности распространять свою власть в регионе.

Предыстория:

  • После падения режима Башара Асада в Сирии царит неопределенность относительно будущего присутствия России в восточном Средиземноморье.

СирияРосcия
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