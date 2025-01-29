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Через тисняву ​​на релігійному фестивалі в Індії загинули щонайменше 17 людей

Українська правдаСереда, 29 січня 2025, 15:05
Через тисняву ​​на релігійному фестивалі в Індії загинули щонайменше 17 людей
Фото: АР

Під час релігійних ритуалів на фестивалі Маха Кумбха Мела в Індії сталася тиснява, внаслідок якої загинули щонайменше 17 людей, багато прочан отримали травми.

Джерело: Associated Press з посиланням на вищого чиновника штату Уттар-Прадеш Йогі Адітьянатха та медиків

Пряма мова: "Тиснява сталася, коли паломники, які поспішали до місця злиття священної річки (Ганг – ред.), намагалися перескочити барикади, споруджені для процесії святих людей".

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Деталі: В урядовій лікарні підтвердили загибель 17 прочан та травмування кількох десятків людей. 

Видання зазначає, що лікар, який це повідомив, працює в місті Праяградж, куди було доставлено понад 30 поранених, 5 з яких перебувають у важкому стані.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді визнав загибель людей під час фестивалю та назвав інцидент "надзвичайно сумним".

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Водночас офіційна влада країни поки що не повідомила загальної кількості жертв.

Індіясвяткування
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