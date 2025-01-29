Из-за давки на религиозном фестивале в Индии погибли по меньшей мере 17 человек
Во время религиозных ритуалов на фестивале Маха Кумбха Мела в Индии произошла давка, в результате которой погибли по меньшей мере 17 человек, многие паломники получили травмы.
Источник: Associated Press со ссылкой на высшего чиновника штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатха и медиков
Прямая речь: "Давка произошла, когда паломники, которые спешили к месту слияния священной реки (Ганг – ред.), пытались перескочить баррикады, сооруженные для процессии святых людей".
Детали: В правительственной больнице подтвердили гибель 17 паломников и травмирование нескольких десятков человек.
Издание отмечает, что врач, который это сообщил, работает в городе Праяградж, куда было доставлено более 30 раненых, 5 из которых находятся в тяжелом состоянии.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди признал гибель людей во время фестиваля и назвал инцидент "чрезвычайно печальным".
В то же время официальные власти страны пока не сообщили общего количества жертв.