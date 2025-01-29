На Одещині викрили пенсіонерок, які продавали ухилянтам фальшиві посвідки моряків – поліція

В Одеській області правоохоронці перекрили канал переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків за підробними документами моряків, в організації незаконної схеми підозрюють двох жінок 62 та 65 років.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "Поліцейські встановили, що жінки за грошову винагороду виготовляли фіктивні свідоцтва про проходження фахової підготовки та посвідчення моряка чоловікам, які підлягають мобілізації, і влаштовували їх на морські судна. Клієнтам це давало можливість покинути країну під виглядом членів екіпажу".

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Деталі: Поліцейські задокументували "працевлаштування" зловмисницями одного із військовозобов’язаних українців матросом на вантажне судно, що курсувало країнами Євросоюзу. Вартість своїх послуг жінки оцінили в понад $6 тис.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та перебування фігуранток. Вилучили кошти в сумі понад $180 тис., мобільні телефони, документи, автомобілі та інші речі, які становлять інтерес для слідства.

На підставі зібраних доказів двом фігуранткам 62 та 65 років оголошено підозру, їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до цієї схеми. Слідство триває.