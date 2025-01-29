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На Одесчине разоблачили пенсионерок, продававших уклонистам фальшивые удостоверения моряков – полиция

Станислав ПогориловСреда, 29 января 2025, 16:03
На Одесчине разоблачили пенсионерок, продававших уклонистам фальшивые удостоверения моряков – полиция
Фото: полиция Одесской области

В Одесской области правоохранители перекрыли канал переправки за границу военнообязанных мужчин по поддельным документам моряков, в организации незаконной схемы подозревают двух женщин 62 и 65 лет.

Источник: полиция Одесской области

Дословно: "Полицейские установили, что женщины за денежное вознаграждение изготавливали фиктивные свидетельства о прохождении профессиональной подготовки и удостоверения моряка мужчинам, подлежащим мобилизации, и устраивали их на морские суда. Клиентам это давало возможность покинуть страну под видом членов экипажа".

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Детали: Полицейские задокументировали "трудоустройство" злоумышленницами одного из военнообязанных украинцев матросом на грузовое судно, которое курсировало по странам Евросоюза. Стоимость своих услуг женщины оценили в более $6 тыс.

 

Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства и пребывания фигуранток. Изъяли средства в сумме более $180 тыс., мобильные телефоны, документы, автомобили и другие вещи, которые представляют интерес для следствия.

 

На основании собранных доказательств двум фигуранткам 62 и 65 лет объявлено подозрение, им грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

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Полицейские устанавливают полный круг лиц, причастных к этой схеме. Следствие продолжается. 

уклонистыОдесская областьполиция
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