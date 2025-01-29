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У Дніпрі затримали дезертира, який організував схему незаконного виїзду чоловіків за кордон

Анастасія ПроцСереда, 29 січня 2025, 16:40
У Дніпрі затримали дезертира, який організував схему незаконного виїзду чоловіків за кордон
фото: ДБР

У Дніпрі Державне бюро розслідувань викрило та заблокувало канал нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон, організований дезертиром із Харкова, який разом зі спільником-правоохоронцем переправляв клієнтів за 7 тисяч євро.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними слідства, у квітні 2024 року фігурант самовільно залишив місце служби та переїхав до Дніпра. Там він розробив схему нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон. Його "послуги" коштували 7 тисяч євро.

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фото: ДБР

Зазначається, що підозрюваний надсилав поштою "клієнтам" незаповнені бланки на відрядження з печатками одного з правоохоронних органів. Вписавши свої дані до документів, клієнт безперешкодно дістався Чернівців, де його зустрічав спільник організатора – місцевий правоохоронець.

Отримавши гроші 7 тисяч євро, він повідомляв, що перетинати кордон доведеться поза офіційними пунктами пропуску. Також спільник радив взяти термос із гарячим чаєм, аби не замерзнути, чекаючи слушної нагоди непомітно для патрулів перейти кордон.

Повідомляється, що схему оперативно викрило ДБР. Під час обшуків в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили 17 копій паспортів потенційних клієнтів. Наразі вся отримана інформація досліджується в межах кримінального провадження.

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фото: ДБР

Правоохоронці затримала організатора незаконного каналу, йому повідомили про підозру в дезертирстві та незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 4 ст. 408, ч. 3 ст. 332 КК України). Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

 
фото: ДБР

Його спільнику, місцевому правоохоронцю, повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України), за що передбачене покарання до 9 років ув’язнення.

ДБРДніпроармія
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