В Днепре задержали дезертира, который организовал схему незаконного выезда мужчин за границу

В Днепре Государственное бюро расследований разоблачило и заблокировало канал нелегального выезда военнообязанных за границу, организованный дезертиром из Харькова, который вместе с сообщником-правоохранителем переправлял клиентов за 7 тысяч евро.

Источник: ГБР

Детали: По данным следствия, в апреле 2024 года фигурант самовольно оставил место службы и переехал в Днепр. Там он разработал схему нелегального выезда военнообязанных за границу. Его "услуги" стоили 7 тысяч евро.

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фото: ГБР

Отмечается, что подозреваемый присылал по почте "клиентам" незаполненные бланки на командировку с печатями одного из правоохранительных органов. Вписав свои данные в документы, клиент беспрепятственно добрался до Черновцов, где его встречал сообщник организатора – местный милиционер.

Получив деньги 7 тысяч евро, он сообщал, что пересекать границу придется вне официальных пунктов пропуска. Также сообщник советовал взять термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть, ожидая удобного случая незаметно для патрулей перейти границу.

Сообщается, что схему оперативно разоблачило ГБР. Во время обысков в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили 17 копий паспортов потенциальных клиентов. Сейчас вся полученная информация исследуется в рамках уголовного производства.

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фото: ГБР

Правоохранители задержала организатора незаконного канала, ему сообщили о подозрении в дезертирстве и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 4 ст. 408, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

фото: ГБР

Его сообщнику, местному правоохранителю, сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу (ч. 3 ст. 332 УК Украины), за что предусмотрено наказание до 9 лет заключения.