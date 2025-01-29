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Комітет ПАРЄ підтримав санкції проти Грузії та висунув вимоги щодо виборів

Сергій Сидоренко, Анастасія ПроцСереда, 29 січня 2025, 17:22
Комітет ПАРЄ підтримав санкції проти Грузії та висунув вимоги щодо виборів
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE

Профільний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи схвалив компромісний варіант документа щодо Грузії, підтримавши санкції та висунувши вимоги щодо виборчого процесу перед остаточним розглядом у залі.

Джерело: "Європейської правди" з посиланням на джерела

Деталі: Закрите засідання комітету, що проходило без присутності грузинських парламентарів, мало затвердити фінальні обриси документа, що буде рекомендований для схвалення у сесійній залі.

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Як розповіла "Європейська правда", у середу у ПАРЄ розглянуть питання про повноваження грузинської делегації, оскаржені через масові порушення прав людини грузинською владою.

Фінальна версія рішення пропонує затвердити ці повноваження на поточну сесію, але повернутися до їхнього перегляду у квітні. При цьому правки, затверджені комітетом, ставлять жорстку умову до влади Грузії щодо запуску процесу дострокових парламентських виборів, які мають відбутися під моніторингом ПАРЄ.

Також підтверджені норми про наявність у Грузії політичних в’язнів з вимогою їхнього звільнення, про які "Європейська правда" вже розповідала.

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Про те, які виклики несе це рішення, читайте у статті "Режиму Іванішвілі додають легітимності".

ПАРЄГрузія
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