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Комитет ПАСЕ поддержал санкции против Грузии и выдвинул требования по выборам

Сергей Сидоренко, Анастасия ПроцСреда, 29 января 2025, 17:22
Комитет ПАСЕ поддержал санкции против Грузии и выдвинул требования по выборам
ФОТО ИЛЮСТРАТИВНЕ З ФЕЙСБУК ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Профильный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил компромиссный вариант документа по Грузии, поддержав санкции и выдвинув требования по избирательному процессу перед окончательным рассмотрением в зале.

Источник: "Европейской правды" со ссылкой на источники

Детали: Закрытое заседание комитета, проходившее без присутствия грузинских парламентариев, должно было утвердить финальные очертания документа, который будет рекомендован для одобрения в сессионном зале.

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Как рассказала "Европейская правда", в среду в ПАСЕ рассмотрят вопрос о полномочиях грузинской делегации, обжалованные из-за массовых нарушений прав человека грузинскими властями.

Финальная версия решения предлагает утвердить эти полномочия на текущую сессию, но вернуться к их пересмотру в апреле. При этом правки, утвержденные комитетом, ставят жесткое условие к властям Грузии по запуску процесса досрочных парламентских выборов, которые должны состояться под мониторингом ПАСЕ.

Также подтверждены нормы о наличии в Грузии политических заключенных с требованием их освобождения, о которых "Европейская правда" уже рассказывала.

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О том, какие вызовы несет это решение, читайте в статье "Режиму Иванишвили добавляют легитимности".

ПАСЕГрузия
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