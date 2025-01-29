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ЗМІ: Український екснардеп Деркач потрапить під нові санкції Євросоюзу

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоСереда, 29 січня 2025, 18:07

До 16-го пакета санкцій Євроcоюзу проти Росії увійдуть кількадесят нових фізичних і юридичних осіб, зокрема син колишнього голови Служби безпеки України часів президентства Кучми Леоніда Деркача, екснардеп Андрій Деркач.

Джерело: проєкт документа, який є в розпорядженні Радіо Свобода, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначається, у списку є дві особи, відомі в Україні. Зокрема, йдеться про Андрія Деркача – 57-річного сина колишнього голови СБУ часів президентства Кучми Леоніда Деркача.

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Деркач із 1998 року майже безперервно (за винятком 2006-2007 років) був депутатом Верховної Ради України від Партії регіонів, а потім як позафракційний. Він став відомим своїми інформаційними операціями, спрямованими на зрив європейської інтеграції України та відносин зі США.

У січні 2023 року чоловік був позбавлений українського громадянства, а нині є сенатором від російської Астраханської області, членом комітету безпеки і оборони Ради федерації Росії.

В Україні він перебуває в розшуку і є фігурантом спеціального судового провадження. 

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Також з вересня 2020 року проти нього запроваджені санкції США через спроби вплинути на вибори президента у 2020 році. У січні 2021 року Мінфін США наклав повторні санкції на Деркача.

Другим серед відомих в Україні осіб є колись наймолодший у світі гросмейстер, уродженець Сімферополя Сергій Карякін. 

Він ще у 2009 році змінив своє спортивне громадянство на російське, а з 2014 року публічно закликав до агресивної війни, виправдовував та визнавав законною збройну агресію Росії проти України.

Також, як зазначають журналісти, у новому пакеті санкцій буде розширене, в тому числі за рахунок Китаю та Північної Кореї, число осіб і організацій, які підпадуть під санкції у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. 

Додаткові заходи будуть запроваджені проти представників російських засобів масової інформації, які беруть участь у дезінформаційній кампанії, координованій російською владою.

Що передувало: У ЗМІ потрапили деталі, що 16-й пакет санкцій буде спрямований на російський алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот" танкерів, скраплений газ та банківську сферу.

Водночас нещодавно стало відомо, що Євросоюз не вноситиме повну заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу в новий пакет санкцій.

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