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СМИ: Украинский экс-нардеп Деркач попадет под новые санкции Евросоюза

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоСреда, 29 января 2025, 18:07

В 16-й пакет санкций Евросоюза против России войдут несколько десятков новых физических и юридических лиц, в частности сын бывшего главы Службы безопасности Украины времен президентства Кучмы Леонида Деркача, экс-нардеп Андрей Деркач.

Источник: проект документа, который есть в распоряжении Радио Свобода, "Европейская правда"

Детали: Как отмечается, в списке есть два человека, известные в Украине. В частности, речь идет об Андрее Деркаче - 57-летнем сыне бывшего главы СБУ времен президентства Кучмы Леонида Деркача.

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Деркач с 1998 года почти непрерывно (за исключением 2006-2007 годов) был депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов", а затем как внефракционный. Он стал известен своими информационными операциями, направленными на срыв европейской интеграции Украины и отношений с США.

В январе 2023 года мужчина был лишен украинского гражданства, а ныне является сенатором от российской Астраханской области, членом комитета безопасности и обороны Совета федерации России.

В Украине он находится в розыске и является фигурантом специального судебного производства.

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Также с сентября 2020 года против него введены санкции США из-за попыток повлиять на выборы президента в 2020 году. В январе 2021 года Минфин США наложил на Деркача повторные санкции.

Вторым среди известных в Украине лиц является некогда самый молодой в мире гроссмейстер, уроженец Симферополя Сергей Карякин.

Он еще в 2009 году сменил свое спортивное гражданство на российское, а с 2014 года публично призывал к агрессивной войне, оправдывал и признавал законной вооруженную агрессию России против Украины.

Также, как отмечают журналисты, в новом пакете санкций будет расширено, в том числе за счет Китая и Северной Кореи, число лиц и организаций, которые подпадут под санкции в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Дополнительные меры будут введены против представителей российских средств массовой информации, которые участвуют в дезинформационной кампании, координируемой российскими властями.

Что предшествовало: В СМИ попали детали, что 16-й пакет санкций будет направлен на российский алюминий, агропродукцию, "теневой флот" танкеров, сжиженный газ и банковскую сферу.

В то же время недавно стало известно, что Евросоюз не будет вносить полный запрет на закупку российского сжиженного природного газа в новый пакет санкций.

санкцииЕС
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