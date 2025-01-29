У Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків

У лідера "Євросолідарності" п’ятого президента Петра Порошенка заявили, що його син Олексій з 2019 року був знятий з усіх видів обліку і перебуває за кордоном – законно. За словами адвоката, ТЦК виконує накази з ОП, надсилаючи сину Порошенка повістки.

Джерело: адвокат Порошенка Ігор Головань у Facebook

Пряма мова: "У найважчі дні липня 2014 року син п’ятого президента Олексій Порошенко пішов служити в АТО добровольцем, він був командиром мінометного розрахунку під Краматорськом. Для зменшення ризику тиску на пʼятого президента з боку росіян у разі потрапляння в полон, Олексій служив під іншим прізвищем, що є поширеною у світі практикою (так зване nom de guerre).

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У 2019 році по завершенні своєї парламентської каденції молодший лейтенант Олексій Порошенко уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав для роботи за кордон.

У зв’язку з цим у встановленому законом порядку він був знятий з усіх видів обліку – військового, податкового, паспортного – більше 5 років тому.

Посвідчення офіцера здане на зберігання в Печерський ТЦК Києва. Довідка про зняття з усіх видів обліку надається".

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Деталі: За інформацією УП в політсилі, Олексій Порошенко перебуває зараз за кордоном.

Головань заявив, що адвокати уже сплатили штраф за Олексія, але без визнання будь-якої вини з його боку: "Буде негайно вжито юридичних заходів для зняття арешту з його рахунків, закриття провадження і в подальшому скасування самого незаконного штрафу".

Вони також оскаржуватимуть в суді дії ТЦК та будуть вимагати притягнути винних до відповідальності за перевищення службових повноважень.

Адвокат повідомив, що керівництво ТЦК Печерського району попередили про сина Порошенка своєчасно і з наданням всіх необхідних документів, тому причин направляти йому повістки немає.

У Порошенка звинуватили в усьому Офіс президента, нібито керівництво ТЦК виконує злочинний наказ ОП.

Головань, зокрема, написав, що ТЦК використали "для політичного тиску на опозицію, що є нічим іншим як підготовкою до виборів".

Адвокат також сподівається, що ТЦК не забуде найближчим часом вручити повістки дітям призовного віку оточення президента, Студії "Квартал 95", депутатів партії влади та їхніх політичних партнерів з ОПЗЖ. Зокрема, сину Наталії Мосейчук чи членам сім’ї Андрія Портнова.

У грудні 2024 року в ЗМІ з'явилася інформація, що старшого сина Порошенка оголосили в розшук через неявку до ТЦК за повісткою.

Крім того повідомлялося, що його оштрафували на 25 тисяч гривень за ігнорування повісток.