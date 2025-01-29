У Порошенко заявили, что его старший сын с 2019 года снят со всех учетов

У лидера "Евросолидарности" пятого президента Петра Порошенко заявили, что его сын Алексей с 2019 года был снят со всех видов учета и находится за границей - законно. По словам адвоката, ТЦК выполняет приказы из ОП, присылая сыну Порошенко повестки.

Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань в Facebook

Прямая речь: "В самые тяжелые дни июля 2014 года сын пятого президента Алексей Порошенко пошел служить в АТО добровольцем, он был командиром минометного расчета под Краматорском. Для уменьшения риска давления на пятого президента со стороны россиян в случае попадания в плен, Алексей служил под другой фамилией, что является распространенной в мире практикой (так называемое nom de guerre).

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В 2019 году по завершении своей парламентской каденции младший лейтенант Алексей Порошенко заключил контракт с международной компанией и выехал для работы за границу.

В связи с этим в установленном законом порядке он был снят со всех видов учета - военного, налогового, паспортного - более 5 лет назад.

Удостоверение офицера сдано на хранение в Печерский ТЦК Киева. Справка о снятии со всех видов учета предоставляется".

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Детали: По информации УП в политсиле, Алексей Порошенко находится сейчас за границей.

Головань заявил, что адвокаты уже оплатили штраф за Алексея, но без признания какой-либо вины с его стороны: "Будут немедленно приняты юридические меры для снятия ареста с его счетов, закрытия производства и в дальнейшем отмены самого незаконного штрафа".

Они также будут обжаловать в суде действия ТЦК и будут требовать привлечь виновных к ответственности за превышение служебных полномочий.

Адвокат сообщил, что руководство ТЦК Печерского района предупредили о сыне Порошенко своевременно и с предоставлением всех необходимых документов, поэтому причин направлять ему повестки нет.

У Порошенко обвинили во всем Офис президента, якобы руководство ТЦК выполняет преступный приказ ОП.

Головань, в частности, написал, что ТЦК использовали "для политического давления на оппозицию, что является ничем иным как подготовкой к выборам".

Адвокат также надеется, что ТЦК не забудет в ближайшее время вручить повестки детям призывного возраста окружения президента, Студии "Квартал 95", депутатов партии власти и их политических партнеров из ОПЗЖ. В частности, сыну Натальи Мосейчук или членам семьи Андрея Портнова.

В декабре 2024 года в СМИ появилась информация, что старшего сына Порошенко объявили в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке.

Кроме того сообщалось, что его оштрафовали на 25 тысяч гривен за игнорирование повесток.