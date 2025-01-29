На тлі зазіхань Трампа Данія придбає нові кораблі для Гренландії

На тлі словесних зазіхань президента США Дональда Трампа на Гренландію Данія відмовиться від планів будівництва нових патрульних та екологічних кораблів для Балтійського моря, а натомість спроєктує кораблі для виконання завдань навколо цього острова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Данії

Деталі: Данські законодавці спочатку погодилися у 2021 році спроєктувати нові військово-морські кораблі для патрулювання та операцій з ліквідації наслідків екологічних аварій у Балтійському морі.

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Однак тепер проєкт буде зміщений, щоб зосередитися на придбанні суден, обладнаних для виконання завдань навколо Гренландії.

"Ситуація з безпекою значно змінилася", – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Він наголосив на необхідності заміни існуючого флоту "старіючих" кораблів класу Thetis в Гренландії.

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Угода, яку підтримала переважна більшість партій у парламенті, є частиною зусиль Данії щодо посилення своєї обороноздатності в Арктичному регіоні і слідує за домовленістю, досягнутою раніше цього тижня, про виділення 14,6 мдрд крон ($2 млрд) на нові військові кораблі і безпілотники.

Це відбувається на тлі дипломатичної кризи між Копенгагеном і Вашингтоном після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що хоче взяти під контроль Гренландію "з міркувань безпеки".

Міністерство оборони Данії заявило, що зміна планів можлива, оскільки сусідні країни виділяють більше ресурсів на безпеку в Балтійському морі.

Там додали, що Данії натомість потрібно буде зробити свій внесок, надавши інші можливості, такі як фрегати і літаки в регіоні. Данські законодавці також погодилися придбати нові морські екологічні судна через нове міністерство з питань кризових ситуацій.

Передісторія:

ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Трампа з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона наполягала на тому, що Гренландія не продається.

Тим часом, за даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

А очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що країна обговорила з Данією відправку військ до Гренландії у відповідь на неодноразові погрози Трампа.

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