На фоне посягательств Трампа Дания приобретет новые корабли для Гренландии

На фоне словесных посягательств президента США Дональда Трампа на Гренландию Дания откажется от планов строительства новых патрульных и экологических кораблей для Балтийского моря, а взамен спроектирует корабли для выполнения задач вокруг этого острова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Дании

Детали: Датские законодатели сначала согласились в 2021 году спроектировать новые военно-морские корабли для патрулирования и операций по ликвидации последствий экологических аварий в Балтийском море.

Реклама:

Однако теперь проект будет смещен, чтобы сосредоточиться на приобретении судов, оборудованных для выполнения задач вокруг Гренландии.

"Ситуация с безопасностью значительно изменилась", – сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Он отметил необходимость замены существующего флота "стареющих" кораблей класса Thetis в Гренландии.

РЕКЛАМА:

Соглашение, которое поддержало подавляющее большинство партий в парламенте, является частью усилий Дании по усилению своей обороноспособности в Арктическом регионе и следует за договоренностью, достигнутой ранее на этой неделе, о выделении 14,6 мдрд крон ($2 млрд) на новые военные корабли и беспилотники.

Это происходит на фоне дипломатического кризиса между Копенгагеном и Вашингтоном после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что хочет взять под контроль Гренландию "из соображений безопасности".

Министерство обороны Дании заявило, что изменение планов возможно, поскольку соседние страны выделяют больше ресурсов на безопасность в Балтийском море.

Там добавили, что Дании взамен нужно будет сделать свой вклад, предоставив другие возможности, такие как фрегаты и самолеты в регионе. Датские законодатели также согласились приобрести новые морские экологические суда через новое министерство по вопросам кризисных ситуаций.

Предыстория:

СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.

Между тем, по данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

А глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна обсудила с Данией отправку войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы Трампа.

Читайте также: Неприличное предложение Трампа, или Почему Дания должна сохранить контроль над Гренландией.