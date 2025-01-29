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ПАРЄ схвалила санкції проти Грузії і вимагає від влади дострокові вибори

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоСереда, 29 січня 2025, 19:42
ПАРЄ схвалила санкції проти Грузії і вимагає від влади дострокові вибори
протести проти недемократичних виборів у Грузії. фото Getty Images

Парламентська Асамблея Ради Європи затвердила резолюцію, у якій запроваджує санкції проти грузинської влади і вимагає від неї запустити процес дострокових парламентських виборів під контролем ПАРЄ.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга з посиланням на текст відповідної резолюції ПАРЄ, ухваленої увечері 29 січня

Деталі: Резолюція ПАРЄ ставить жорстку умову до влади Грузії щодо запуску процесу дострокових парламентських виборів, які мають відбутися під моніторингом ПАРЄ.

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"З політичного глухого кута, коли у Грузії є провал довіри між владою та громадянським суспільством… можна вийти лише через організацію нових справді демократичних парламентських виборів… якщо ці парламентські вибори проходитимуть пуд суворим міжнародним спостереженням", – йдеться у тексті резолюції.

Варто зауважити, що 114 депутатів ПАРЄ проголосували "за", 13 – "проти" і 7 утрималися.

У той самий час, ПАРЄ затвердила повноваження грузинської парламентської делегації на поточну сесію з обмеженими правами, але повернеться до їхнього перегляду у квітні. Тоді повноваження делегації будуть продовжені лише у разі виконання політичних вимог ПАРЄ.

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Як раніше повідомлялося, в резолюції ПАРЄ підтверджені норми про наявність у Грузії політичних в’язнів з вимогою їхнього звільнення, про які "Європейська правда" вже розповідала.

Більше про цю тему у матеріалі Сергія Сидоренка зі Страсбурга – Звільнення політв'язнів та перевибори у Грузії: пояснюємо плюси та мінуси рішення ПАРЄ.

ГрузіяПАРЄ
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