ПАСЕ одобрила санкции против Грузии и требует от властей досрочные выборы

Парламентская Ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию, в которой вводит санкции против грузинских властей и требует от них запустить процесс досрочных парламентских выборов под контролем ПАСЕ.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга со ссылкой на текст соответствующей резолюции ПАСЕ, принятой вечером 29 января

Детали: Резолюция ПАСЕ ставит жесткое условие к властям Грузии по запуску процесса досрочных парламентских выборов, которые должны состояться под мониторингом ПАСЕ.

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"Из политического тупика, когда в Грузии есть провал доверия между властью и гражданским обществом... можно выйти только через организацию новых действительно демократических парламентских выборов... если эти парламентские выборы будут проходить под строгим международным наблюдением", - говорится в тексте резолюции.

Стоит заметить, что 114 депутатов ПАСЕ проголосовали "за", 13 – "против" и 7 воздержались.

В то же время, ПАСЕ утвердила полномочия грузинской парламентской делегации на текущую сессию, но вернется к их пересмотру в апреле. Тогда полномочия делегации будут продлены только в случае выполнения политических требований ПАСЕ.

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Как ранее сообщалось, в резолюции ПАСЕ подтверждены нормы о наличии в Грузии политических заключенных с требованием их освобождения, о которых "Европейская правда" уже рассказывала.

Больше об этой теме в материале Сергея Сидоренко из Страсбурга – Освобождение политзаключенных и перевыборы в Грузии: объясняем плюсы и минусы решения ПАСЕ.