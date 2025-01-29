Трамп планує карати депортацією за антисемітизм – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує підписати указ про посилення відповідальності за антисемітизм. Одним з варіантів покарання, ймовірно, буде депортація із США.

Джерело: New York Post

Деталі: Очікується, що 29 січня Трамп підпише указ, який доручає всім федеральним відомствам визначити цивільні та кримінальні органи для боротьби з антисемітизмом, зокрема знайти способи для депортації антиєврейських активістів, які порушили закони.

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Указ вимагає від керівників відомств і департаментів надати Білому дому рекомендації протягом 60 днів і окреслити плани Міністерства юстиції щодо розслідування графіті і залякувань на підтримку ХАМАСу, в тому числі в університетських містечках.

У виданні вказують, що указ Трампа закликає до депортації іноземців-резидентів, в тому числі студентів з візами, які порушили закони в рамках антиізраїльських протестів після терористичних атак 7 жовтня 2023 року.