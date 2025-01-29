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Трамп планирует наказывать депортацией из США за антисемитизм – СМИ

Алена МазуренкоСреда, 29 января 2025, 20:31
Трамп планирует наказывать депортацией из США за антисемитизм – СМИ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ об усилении ответственности за антисемитизм. Одним из вариантов наказания, вероятно, будет депортация из США.

Источник: New York Post

Детали: Ожидается, что 29 января Трамп подпишет указ, который поручает всем федеральным ведомствам определить гражданские и уголовные органы для борьбы с антисемитизмом, в частности найти способы для депортации антиеврейских активистов, нарушивших законы.

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Указ требует от руководителей ведомств и департаментов предоставить Белому дому рекомендации в течение 60 дней и очертить планы Министерства юстиции по расследованию граффити и запугиваний в поддержку ХАМАСа, в том числе в университетских городках.

В издании указывают, что указ Трампа призывает к депортации иностранцев-резидентов, в том числе студентов с визами, которые нарушили законы в рамках антиизраильских протестов после террористических атак 7 октября 2023 года.

ТрампСША
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