Трамп планирует наказывать депортацией из США за антисемитизм – СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ об усилении ответственности за антисемитизм. Одним из вариантов наказания, вероятно, будет депортация из США.

Источник: New York Post

Детали: Ожидается, что 29 января Трамп подпишет указ, который поручает всем федеральным ведомствам определить гражданские и уголовные органы для борьбы с антисемитизмом, в частности найти способы для депортации антиеврейских активистов, нарушивших законы.

Реклама:

Указ требует от руководителей ведомств и департаментов предоставить Белому дому рекомендации в течение 60 дней и очертить планы Министерства юстиции по расследованию граффити и запугиваний в поддержку ХАМАСа, в том числе в университетских городках.

В издании указывают, что указ Трампа призывает к депортации иностранцев-резидентов, в том числе студентов с визами, которые нарушили законы в рамках антиизраильских протестов после террористических атак 7 октября 2023 года.