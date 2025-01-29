В ПАРЄ підтвердили, що втратили Грузію та "шкодують" про це

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Русопулос у середу вночі зробив екстрену заяву через вихід Грузії з асамблеї.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Голова асамблеї підтвердив інформацію про те, що Грузія припинила відносини з ПАРЄ у відповідь на рішення асамблеї, що наклало санкції на грузинську делегацію.

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"Я шкодую про рішення грузинської делегації вийти з Парламентської асамблеї Ради Європи після сьогоднішнього голосування Асамблеї за ратифікацію повноважень делегації із накладанням на неї умов", – заявив президент ПАРЄ.

Русопулос також поклав на Тбілісі відповідальність за зрив діалогу, попри зусилля ПАРЄ налагодити його: "Це підриває діалог, який міг би сприяти просуванню демократичних стандартів у Грузії".

Як повідомлялося, Грузія оголосила про "вихід" з ПАРЄ та заявила, що чекає, коли "припиниться шантаж".