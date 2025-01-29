Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ПАРЄ підтвердили, що втратили Грузію та "шкодують" про це

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко Середа, 29 січня 2025, 23:03
В ПАРЄ підтвердили, що втратили Грузію та шкодують про це
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Русопулос у середу вночі зробив екстрену заяву через вихід Грузії з асамблеї.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Голова асамблеї підтвердив інформацію про те, що Грузія припинила відносини з ПАРЄ у відповідь на рішення асамблеї, що наклало санкції на грузинську делегацію.

Реклама:

"Я шкодую про рішення грузинської делегації вийти з Парламентської асамблеї Ради Європи після сьогоднішнього голосування Асамблеї за ратифікацію повноважень делегації із накладанням на неї умов", – заявив президент ПАРЄ.

Русопулос також поклав на Тбілісі відповідальність за зрив діалогу, попри зусилля ПАРЄ налагодити його: "Це підриває діалог, який міг би сприяти просуванню демократичних стандартів у Грузії".

Як повідомлялося, Грузія оголосила про "вихід" з ПАРЄ та заявила, що чекає, коли "припиниться шантаж".

ПАРЄГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ISW: Путін створює умови для порушення будь-яких майбутніх мирних угод з Україною
В Офісі президента анонсували новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК
Зеленський про заморозку фінансової допомоги США: Будемо шукати внутрішній ресурс
У Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків
"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку
ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США
Усі новини...
ПАРЄ
У Грузії пояснили свій вихід з ПАРЄ: чекають, коли "припиниться шантаж"
Грузія пішла з ПАРЄ, але лишається у Раді Європи
Очільниця української делегації в ПАРЄ: Грузію виженуть з асамблеї наступної сесії
Останні новини
04:39
ISW: Путін створює умови для порушення будь-яких майбутніх мирних угод з Україною
04:07
Бюджетний комітет Німеччини схвалив додаткові 3 млрд євро військової допомоги Україні – Reuters
03:40
оновленоУдар "Шахеда" по Сумах: загибель людини не підтвердилась, семеро постраждалих
02:07
На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах
01:59
Лідера повстанців призначено президентом Сирії на перехідний період
01:53
оновлено, відеоУ Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку: загинула людина
00:32
У німецькому Ганновері спаплюжили меморіал памʼяті жертв Голокосту
23:58
футбол"Шахтар" програв "Боруссії" та вилетів з Ліги чемпіонів
23:52
У французьких Альпах загинули троє лижників з Норвегії
23:39
Трамп оскаржив кримінальний вирок у справі про "порногроші"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: