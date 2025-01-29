В ПАСЕ подтвердили, что потеряли Грузию и "сожалеют" об этом
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос в среду ночью сделал экстренное заявление из-за выхода Грузии из ассамблеи.
Источник: корреспондент "Европейской правды"
Детали: Председатель ассамблеи подтвердил информацию о том, что Грузия прекратила отношения с ПАСЕ в ответ на решение ассамблеи, которое наложило санкции на грузинскую делегацию.
"Я сожалею о решении грузинской делегации выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы после сегодняшнего голосования Ассамблеи за ратификацию полномочий делегации с наложением на нее условий", – заявил президент ПАСЕ.
Русопулос также возложил на Тбилиси ответственность за срыв диалога, несмотря на усилия ПАСЕ наладить его: "Это подрывает диалог, который мог бы способствовать продвижению демократических стандартов в Грузии".
Как сообщалось, Грузия объявила о "выходе" из ПАСЕ и заявила, что ждет, когда "прекратится шантаж".