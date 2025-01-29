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В ПАСЕ подтвердили, что потеряли Грузию и "сожалеют" об этом

Сергей Сидоренко, Алена МазуренкоСреда, 29 января 2025, 23:03
В ПАСЕ подтвердили, что потеряли Грузию и сожалеют об этом
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос в среду ночью сделал экстренное заявление из-за выхода Грузии из ассамблеи.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: Председатель ассамблеи подтвердил информацию о том, что Грузия прекратила отношения с ПАСЕ в ответ на решение ассамблеи, которое наложило санкции на грузинскую делегацию.

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"Я сожалею о решении грузинской делегации выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы после сегодняшнего голосования Ассамблеи за ратификацию полномочий делегации с наложением на нее условий", – заявил президент ПАСЕ.

Русопулос также возложил на Тбилиси ответственность за срыв диалога, несмотря на усилия ПАСЕ наладить его: "Это подрывает диалог, который мог бы способствовать продвижению демократических стандартов в Грузии".

Как сообщалось, Грузия объявила о "выходе" из ПАСЕ и заявила, что ждет, когда "прекратится шантаж".

ПАСЕГрузия
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