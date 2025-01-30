Бюджетний комітет Німеччини схвалив додаткові 3 млрд євро військової допомоги Україні – Reuters
Бюджетний комітет німецького парламенту звернувся до міністра фінансів Йорга Кукіса із закликом затвердити додаткові 3 мільярди євро військової допомоги для України. Це рішення підтримали опозиційні консерватори та Вільна демократична партія, тоді як правлячі соціал-демократи та Зелені утрималися.
Джерело: Reuters з посиланням на власні джерела
Деталі: Запит був схвалений бюджетним комітетом парламенту голосами опозиційних партій — Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Вільної демократичної партії (ВДП). Представники правлячих соціал-демократів (СДПН) та партії Зелених утрималися під час голосування.
Хоча комітет не має повноважень самостійно ухвалювати рішення про додаткову допомогу Україні без схвалення міністра фінансів, на практиці міністерство зазвичай задовольняє такі запити. Члени бюджетного комітету від ХДС і ВДП зазначили, що в бюджеті є достатньо коштів для цього запиту.
Канцлер Олаф Шольц (СДПН) також підтримує надання додаткової військової допомоги Україні, але наполягає на тому, що для цього необхідно призупинити так зване боргове гальмо – суворі обмеження на державні запозичення в Німеччині.
Дослівно: "Ця суперечка щодо витрат призвела до розпаду уряду Німеччини, оскільки Шольц хотів призупинити дію "боргового гальма", посилаючись на особливі обставини, тоді як колишній міністр фінансів Крістіан Лінднер відмовився, вимагаючи скорочення витрат замість нових запозичень".
Деталі: Ці кошти є доповненням до 8 мільярдів євро, передбачених для України в бюджеті на 2024 рік. Німецька допомога Україні була скорочена до 4 мільярдів євро у 2025 році, оскільки країна сподівається, що Україна зможе задовольнити більшу частину своїх військових потреб за рахунок кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів, схвалених "Групою семи".
Передісторія:
- Раніше видання Spiegel повідомило, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.
- Згодом міністр оборони країни Борис Пісторіус спростував повідомлення про те, що канцлер нібито блокує додатковий пакет для України.
- Водночас сам Шольц заявив, що виступає проти збільшення запланованої військової допомоги Україні, якщо це вимагатиме скорочення інших статей бюджету.
- Він також зазначив, що у парламенті немає більшості для призупинення "боргового гальма" задля додаткового фінансування на підтримку України.
- А сама Бербок раніше розкритикувала уряд за нерішучість щодо допомоги Україні, наголосивши, що "Німеччина в цілому наразі не розглядається як рушійна сила мирної політики в Європі".