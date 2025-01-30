Бюджетный комитет Германии одобрил дополнительные 3 млрд евро военной помощи Украине – Reuters

Бюджетный комитет немецкого парламента обратился к министру финансов Йорга Кукису с призывом утвердить дополнительные 3 миллиарда евро военной помощи для Украины. Это решение поддержали оппозиционные консерваторы и Свободная демократическая партия, тогда как правящие социал-демократы и Зеленые воздержались.

Источник: Reuters со ссылкой на собственные источники

Детали: Запрос был одобрен бюджетным комитетом парламента голосами оппозиционных партий – Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободной демократической партии (СвДП). Представители правящих социал-демократов (СДПГ) и партии Зеленых воздержались во время голосования.

Реклама:

Хотя комитет не имеет полномочий самостоятельно принимать решение о дополнительной помощи Украине без одобрения министра финансов, на практике министерство обычно удовлетворяет такие запросы. Члены бюджетного комитета от ХДС и СвДП отметили, что в бюджете есть достаточно средств для этого запроса.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) также поддерживает предоставление дополнительной военной помощи Украине, но настаивает на том, что для этого необходимо приостановить так называемый долговой тормоз - строгие ограничения на государственные заимствования в Германии.

Дословно: "Этот спор о расходах привел к распаду правительства Германии, поскольку Шольц хотел приостановить действие „долгового тормоза", ссылаясь на особые обстоятельства, тогда как бывший министр финансов Кристиан Линднер отказался, требуя сокращения расходов вместо новых заимствований".

РЕКЛАМА:

Детали: Эти средства являются дополнением к 8 миллиардам евро, предусмотренных для Украины в бюджете на 2024 год. Немецкая помощь Украине была сокращена до 4 миллиардов евро в 2025 году, поскольку страна надеется, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных потребностей за счет кредитов в размере 50 миллиардов долларов, одобренных "Группой семи".

Предыстория: