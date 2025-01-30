ISW: Путін створює умови для порушення будь-яких майбутніх мирних угод з Україною
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що заяви правителя Росії Володимира Путіна про нелегітимність українського уряду і можливої майбутньої мирної угоди можуть стати інструментом для виправдання порушення будь-яких домовленостей з Україною.
Джерело: ISW
Дослівно: "Путін вказав, що не розглядатиме мирні угоди як обов’язкові для виконання, поки діє указ президента Володимира Зеленського від 2022 року про заборону переговорів із ним. Однак, навіть якщо українська сторона погодиться скасувати цей указ, Путін, імовірно, знайде нові підстави для порушення домовленостей".
Деталі: ISW наголошує, що Кремль створює юридичне підгрунтя для ігнорування майбутніх угод, маніпулюючи неправдивими інтерпретаціями українського законодавства.
Путін вже заявив, що Зеленський втратив легітимність через непроведення виборів у 2024 році під час воєнного стану, а Верховна Рада є нібито єдиною законною гілкою влади. При цьому він закликає її до неконституційних дій, які в подальшому можуть бути використані для того, щоб оголосити цей орган влади "нелегітимним", щоб виправдати свої вимоги повної зміни режиму в Києві і своє небажання вести переговори з українською владою.
Такі заяви дають Путіну простір для маніпуляцій, кажуть аналітики. Навіть якщо будуть досягнуті домовленості, Росія зможе їх швидко порушити, посилаючись на фальшиві звинувачення в недійсності угод або нелегітимності українського уряду. Аналогічну тактику Кремль використовував і раніше, порушуючи Мінські домовленості 2014 і 2015 років.
Дослівно: "Навіть якщо Зеленський або інші представники українського уряду погодяться скасувати указ про заборону переговорів з Путіним, Путін, швидше за все, порушить будь-яку мирну або іншу угоду, яку він досягне з Україною, під фальшивим виправданням, що такі угоди є "недійсними", доки він вважатиме, що може досягти своїх максималістських військових цілей за допомогою воєнних операцій".
Ключові висновки ISW за 29 січня:
- Правитель Росії Володимир Путін заявив, що західна військова допомога залишається життєво важливою для здатності України утримувати оборону проти російської агресії.
- Давня теорія перемоги Путіна грунтується на припущенні, що Захід відмовиться від України, і лише непохитна підтримка Заходу та послідовне надання західної військової допомоги Києву можуть змусити Путіна відмовитися від своєї теорії та визнати необхідність поступок, які потрібні для будь-якого вирішення конфлікту, прийнятного для США, Європи та України.
- Путін зазначив, що не розглядатиме будь-яку мирну угоду з Україною як обов’язкову до виконання, заявивши, що український уряд або не бажає, або не може скасувати указ президента України від 2022 року про заборону переговорів із Путіним.
- Заяви Путіна про заперечення легітимності українського уряду та можливої майбутньої мирної угоди створюють для Росії умови для виправдання порушення будь-яких майбутніх домовленостей з Україною.
- Путін продовжує докладати зусиль, щоб змусити президента США Дональда Трампа до двосторонніх переговорів, які виключають Україну, нав’язати США вигідні для Кремля рамки переговорів і примусити Трампа мимоволі підтримати російську пропаганду про нелегітимність чинного українського уряду.
- У ніч із 28 на 29 січня українські війська завдали удару безпілотником по російському нафтопереробному заводу в Кстово Нижньогородської області та, за повідомленнями, по російському арсеналу в Тверській області.
- Міністерство оборони Росії в повідомленні від 29 січня підтвердило, що генерал-лейтенант Олександр Санчик є командувачем Південного угруповання російських військ.
- Українські війська просунулися вперед у Курській області та поблизу Торецька, а російські війська – поблизу Лимана, Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового, Великої Новосілки, Роботиного, а також на Дніпровському напрямку.
- Рівень набору добровольців у Москві різко знизився, оскільки російські громадяни дедалі частіше не бажають воювати в Україні.