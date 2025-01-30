ISW: Путин создает условия для нарушения любых будущих мирных соглашений с Украиной

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что заявления правителя России Владимира Путина о нелегитимности украинского правительства и возможного будущего мирного соглашения могут стать инструментом для оправдания нарушения любых договоренностей с Украиной.

Источник: ISW

Дословно: "Путин указал, что не будет рассматривать мирные соглашения как обязательные для выполнения, пока действует указ президента Владимира Зеленского от 2022 года о запрете переговоров с ним. Однако, даже если украинская сторона согласится отменить этот указ, Путин, вероятно, найдет новые основания для нарушения договоренностей".

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Детали: ISW отмечает, что Кремль создает юридическую основу для игнорирования будущих соглашений, манипулируя ложными интерпретациями украинского законодательства.

Путин уже заявил, что Зеленский потерял легитимность из-за непроведения выборов в 2024 году во время военного положения, а Верховная Рада является якобы единственной законной ветвью власти. При этом он призывает ее к неконституционным действиям, которые в дальнейшем могут быть использованы для того, чтобы объявить этот орган власти "нелегитимным", чтобы оправдать свои требования полной смены режима в Киеве и свое нежелание вести переговоры с украинской властью.

Такие заявления дают Путину пространство для манипуляций, говорят аналитики. Даже если будут достигнуты договоренности, Россия сможет их быстро нарушить, ссылаясь на фальшивые обвинения в недействительности соглашений или нелегитимности украинского правительства. Аналогичную тактику Кремль использовал и ранее, нарушая Минские договоренности 2014 и 2015 годов.

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Дословно: "Даже если Зеленский или другие представители украинского правительства согласятся отменить указ о запрете переговоров с Путиным, Путин, скорее всего, нарушит любое мирное или другое соглашение, которое он достигнет с Украиной, под фальшивым оправданием, что такие соглашения являются „недействительными", пока он будет считать, что может достичь своих максималистских военных целей с помощью военных операций".

Ключевые выводы ISW за 29 января: