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ISW: Путин создает условия для нарушения любых будущих мирных соглашений с Украиной

Иван ДьяконовЧетверг, 30 января 2025, 04:39
ISW: Путин создает условия для нарушения любых будущих мирных соглашений с Украиной
Путин. Фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что заявления правителя России Владимира Путина о нелегитимности украинского правительства и возможного будущего мирного соглашения могут стать инструментом для оправдания нарушения любых договоренностей с Украиной.

Источник: ISW

Дословно: "Путин указал, что не будет рассматривать мирные соглашения как обязательные для выполнения, пока действует указ президента Владимира Зеленского от 2022 года о запрете переговоров с ним. Однако, даже если украинская сторона согласится отменить этот указ, Путин, вероятно, найдет новые основания для нарушения договоренностей".

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Детали: ISW отмечает, что Кремль создает юридическую основу для игнорирования будущих соглашений, манипулируя ложными интерпретациями украинского законодательства. 

Путин уже заявил, что Зеленский потерял легитимность из-за непроведения выборов в 2024 году во время военного положения, а Верховная Рада является якобы единственной законной ветвью власти. При этом он призывает ее к неконституционным действиям, которые в дальнейшем могут быть использованы для того, чтобы объявить этот орган власти "нелегитимным", чтобы оправдать свои требования полной смены режима в Киеве и свое нежелание вести переговоры с украинской властью.

Такие заявления дают Путину пространство для манипуляций, говорят аналитики. Даже если будут достигнуты договоренности, Россия сможет их быстро нарушить, ссылаясь на фальшивые обвинения в недействительности соглашений или нелегитимности украинского правительства. Аналогичную тактику Кремль использовал и ранее, нарушая Минские договоренности 2014 и 2015 годов.

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Дословно: "Даже если Зеленский или другие представители украинского правительства согласятся отменить указ о запрете переговоров с Путиным, Путин, скорее всего, нарушит любое мирное или другое соглашение, которое он достигнет с Украиной, под фальшивым оправданием, что такие соглашения являются „недействительными", пока он будет считать, что может достичь своих максималистских военных целей с помощью военных операций".

Ключевые выводы ISW за 29 января:

  • Правитель России Владимир Путин заявил, что западная военная помощь остается жизненно важной для способности Украины удерживать оборону против российской агрессии.
  • Давняя теория победы Путина основывается на предположении, что Запад откажется от Украины, и только непоколебимая поддержка Запада и последовательное предоставление западной военной помощи Киеву могут заставить Путина отказаться от своей теории и признать необходимость уступок, которые нужны для любого решения конфликта, приемлемого для США, Европы и Украины.
  • Путин отметил, что не будет рассматривать любое мирное соглашение с Украиной как обязательное к исполнению, заявив, что украинское правительство либо не желает, либо не может отменить указ президента Украины от 2022 года о запрете переговоров с Путиным.
  • Заявления Путина об отрицании легитимности украинского правительства и возможного будущего мирного соглашения создают для России условия для оправдания нарушения любых будущих договоренностей с Украиной.
  • Путин продолжает прилагать усилия, чтобы принудить президента США Дональда Трампа к двусторонним переговорам, которые исключают Украину, навязать США выгодные для Кремля рамки переговоров и заставить Трампа невольно поддержать российскую пропаганду о нелегитимности действующего украинского правительства.
  • В ночь с 28 на 29 января украинские войска нанесли удар беспилотником по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Кстово Нижегородской области и, по сообщениям, по российскому арсеналу в Тверской области.
  • Министерство обороны России в сообщении от 29 января подтвердило, что генерал-лейтенант Александр Санчик является командующим Южной группировки российских войск.
  • Украинские войска продвинулись вперед в Курской области и вблизи Торецка, а российские войска - вблизи Лимана, Часового Яра, Торецка, Покровска, Курахово, Большой Новоселки, Роботино, а также на Днепровском направлении.
  • Уровень набора добровольцев в Москве резко снизился, поскольку российские граждане все чаще не желают воевать в Украине.

ISWПутинпереговорыроссийско-украинская война
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