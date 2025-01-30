Літак і гелікоптер зіткнулись і впали в річку поблизу Вашингтона: на бортах було 67 людей

В ніч на 30 січня, пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером під час заходу на посадку біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні, після чого впав у річку. На борту перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу.

Джерело: CNN з посиланням на Федеральне авіаційне управління США (FAA), Міноборони та інші урядові відомства Сполучених Штатів

Деталі: Літак, що зазнав аварії, виконував рейс 5342 авіакомпанії American Airlines та був регіональним літаком Bombardier CRJ700, який раніше того дня вилетів з міста Вічіта, штат Канзас. На борту перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу.

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"Багато агентств зараз працюють над цією реакцією, як федеральні, так і місцеві правоохоронні органи працюють разом на місцях, щоб спробувати врятувати якомога більше життів", – повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

За попередньою інформацією, під час заходу на посадку літак зіткнувся з гелікоптером армії США Sikorsky H-60 Black Hawk, який мав екіпаж із трьох осіб і не перевозив VIP-пасажирів. Гелікоптер вилетів з форту Белвуар, армійської бази у Вірджинії.

Повідомляється, що після зіткнення пасажирський літак і гелікоптер впали в річку Потомак поблизу аеропорту. На місці події триває масштабна пошуково-рятувальна операція за участю водолазів.

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Національний аеропорт імені Рейгана тимчасово закрито через надзвичайну ситуацію.

Оновлено: Джерело в правоохоронних органах повідомило CNN, що є підтверджені жертви, і що рятувальники ще не витягли з води жодного вцілілого.

Дослівно: "Літак лежить у воді у вигляді уламків, а вертоліт знаходиться у воді неподалік".