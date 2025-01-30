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Самолет и вертолет столкнулись и упали в реку вблизи Вашингтона: на бортах было 67 человек

Иван ДьяконовЧетверг, 30 января 2025, 06:15
Самолет и вертолет столкнулись и упали в реку вблизи Вашингтона: на бортах было 67 человек
Фото: Getty Images

В ночь на 30 января, пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом во время захода на посадку возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, после чего упал в реку. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Источник: CNN со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA), Минобороны и другие правительственные ведомства Соединенных Штатов

Детали: Самолет, потерпевший крушение, выполнял рейс 5342 авиакомпании American Airlines и был региональным самолетом Bombardier CRJ700, который ранее в тот день вылетел из города Вичита, штат Канзас. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

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"Многие агентства сейчас работают над этой реакцией, как федеральные, так и местные правоохранительные органы работают вместе на местах, чтобы попытаться спасти как можно больше жизней", – сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По предварительной информации, при заходе на посадку самолет столкнулся с вертолетом армии США Sikorsky H-60 Black Hawk, который имел экипаж из трех человек и не перевозил VIP-пассажиров. Вертолет вылетел из форта Белвуар, армейской базы в Вирджинии.

Сообщается, что после столкновения пассажирский самолет и вертолет упали в реку Потомак вблизи аэропорта. На месте происшествия продолжается масштабная поисково-спасательная операция с участием водолазов.

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Национальный аэропорт имени Рейгана временно закрыт из-за чрезвычайной ситуации.

Обновлено: Источник в правоохранительных органах сообщил CNN, что есть подтвержденные жертвы, и спасатели еще не вытащили из воды ни одного выжившего.

Дословно: "Самолет лежит в воде в виде обломков, а вертолет находится в воде неподалеку".

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