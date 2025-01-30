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FT: ЄС розглядає можливість відновлення закупівель російського газу

Ірина Кутєлєва, Українська правдаЧетвер, 30 січня 2025, 09:40
FT: ЄС розглядає можливість відновлення закупівель російського газу
Фото: Getty Images

Європейські посадовці обговорюють можливість відновлення закупівель російського газу в контексті потенційного врегулювання війни в Україні. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал Financial Times

Деталі: Як зазначає видання, прихильники ідеї купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, спонукає Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню.

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За словами трьох офіційних осіб, ця ідея була схвалена деякими офіційними особами Німеччини та Угорщини за підтримки інших столиць, які розглядають її як спосіб зниження вартості енергоносіїв у Європі.

Але водночас навіть попереднє обговорення ідеї відновлення поставок російського газу в Європу вже викликало різку реакцію найближчих союзників України в ЄС.

Посадовці і дипломати східноєвропейських країн, багато з яких протягом останніх трьох років працювали над скороченням обсягів російських енергоносіїв, були розлючені цією ідеєю.

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"Це безумство. Наскільки дурними ми можемо бути, щоб навіть думати про це як про можливий варіант?", – сказав один з посадовців.

Крім того, відновлення дискусій про відновлення поставок російського газу занепокоїло деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть підписати довгострокові угоди про постачання з європейськими компаніями.

За словами двох посадовців, вони побоюються, що будь-яке відновлення українського транзиту може зробити їхню продукцію неконкурентоспроможною.

Інший високопосадовець додав, що "зрештою, всі хочуть знизити ціни на енергоносії".

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