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FT: ЕС рассматривает возможность возобновления закупок российского газа

Ирина Кутелева, Украинская правдаЧетверг, 30 января 2025, 09:40
FT: ЕС рассматривает возможность возобновления закупок российского газа
Фото: Getty Images

Европейские чиновники обсуждают возможность возобновления закупок российского газа в контексте потенциального урегулирования войны в Украине. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Financial Times

Детали: Как отмечает издание, сторонники идеи покупки российского газа утверждают, что это снизит высокие цены на энергоносители в Европе, побудит Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для введения и поддержания режима прекращения огня.

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По словам трех официальных лиц, эта идея была одобрена некоторыми официальными лицами Германии и Венгрии при поддержке других столиц, которые рассматривают ее как способ снижения стоимости энергоносителей в Европе.

Но в то же время даже предварительное обсуждение идеи возобновления поставок российского газа в Европу уже вызвало резкую реакцию ближайших союзников Украины в ЕС.

Чиновники и дипломаты восточноевропейских стран, многие из которых в течение последних трех лет работали над сокращением объемов российских энергоносителей, были разъярены этой идеей.

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"Это безумие. Насколько глупыми мы можем быть, чтобы даже думать об этом как о возможном варианте?", – сказал один из чиновников.

Кроме того, возобновление дискуссий о возобновлении поставок российского газа обеспокоило некоторых американских экспортеров СПГ, которые стремятся подписать долгосрочные соглашения о поставках с европейскими компаниями.

По словам двух чиновников, они опасаются, что любое восстановление украинского транзита может сделать их продукцию неконкурентоспособной.

Другой чиновник добавил, что "в конце концов, все хотят снизить цены на энергоносители".

Напомним:

Европароссийско-украинская войнагаз
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