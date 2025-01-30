Підірвали вибухівку біля будинку волонтера: в Одесі затримали 4 підозрюваних у теракті

Правоохоронці затримали 4 підозрюваних у вчиненні теракту, що призвів до загибелі людини в Одесі.

Джерело: прокуратура Одещини, СБУ, Нацполіція

Деталі: За даними слідства, близько 22:40 20 січня підозрювані підірвали саморобну вибухівку біля приватного будинку у Пересипському районі Одеси. Внаслідок теракту загинув 54-річний господар будинку – місцевий підприємець, який займався волонтерством.

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Правоохоронці з’ясували, що теракт скоїли четверо одеситів віком від 23-х до 46-ти років (найстарший чоловік – судимий за крадіжки та розбій, інші – наркозалежні), які були завербовані російськими спецслужбами і діяли в інтересах держави-агресора. За грошову винагороду вони погодилися на пропозицію виготовити вибухівку та підірвати її в обумовленому місці. За вчинення теракту їм обіцяли 2500 доларів.

фото прокуратури

Один із підозрюваних виготовив вибуховий пристрій з підручних компонентів. Керував процесом створення та надавав детальні інструкції представник спецслужб РФ в онлайн-режимі.

Троє інших підозрюваних, забрали саморобний вибуховий пристрій та заклали його біля паркану зазначеного будинку, поряд із припаркованою автівкою. Для фіксації теракту встановили мобільний телефон навпроти будинку у режимі відеотрансляції.

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Щоб привернути увагу потерпілого, зловмисники підпалили його автомобіль. Чоловік вийшов гасити пожежу, але не встиг зробити будь-яких дій, оскільки внаслідок детонації вибухового пристрою, отримав тілесні ушкодження, не сумісні з життям, від яких загинув на місці.

Надалі агенти зателефонували "замовнику", який спостерігав за вчиненням злочину у режимі реального часу. Той підтвердив виконання завдання, за що перевів 1000 доларів США, які фігуранти розділили між собою.

Їх було викрили та затримали наступного дня після скоєння злочину.

За даними слідства, підозрювані готувались здійснити низку інших терактів, зокрема підірвати вибухівку біля одного з райвідділів поліції, заманивши співробітників підпалом кількох службових автомобілів.

Як повідомляє СБУ, щоб втілити цей план, фігуранти оселилися у хостелі поблизу обʼєкта, придбали 4 каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку.

фото сбу

При обшуках у фігурантів вилучили мобільні телефони із доказами, один із вибухових пристроїв та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення - усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.