Взорвали взрывчатку возле дома волонтера: в Одессе задержаны 4 подозреваемых в теракте

Правоохранители задержали 4 подозреваемых в совершении теракта, приведшего к гибели человека в Одессе.

Источник: прокуратура Одесской области, СБУ, Нацполиция

Детали: По данным следствия, около 22:40 20 января подозреваемые взорвали самодельную взрывчатку возле частного дома в Пересыпском районе Одессы. В результате теракта погиб 54-летний хозяин дома - местный предприниматель, который занимался волонтерством.

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Правоохранители выяснили, что теракт совершили четверо одесситов в возрасте от 23-х до 46-ти лет (самый старший мужчина - судимый за кражи и разбой, другие - наркозависимые), которые были завербованы российскими спецслужбами и действовали в интересах государства-агрессора. За денежное вознаграждение они согласились изготовить взрывчатку и взорвать ее в обусловленном месте. За совершение теракта им обещали 2500 долларов.

фото прокуратуры

Один из подозреваемых изготовил взрывное устройство из подручных компонентов. Руководил процессом создания и предоставлял подробные инструкции представитель спецслужб РФ в онлайн-режиме.

Трое других подозреваемых, забрали самодельное взрывное устройство и заложили его у забора указанного дома, рядом с припаркованной машиной. Для фиксации теракта установили мобильный телефон напротив дома в режиме видеотрансляции.

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Чтобы привлечь внимание потерпевшего, злоумышленники подожгли его автомобиль. Мужчина вышел тушить пожар, но не успел предпринять каких-либо действий, поскольку в результате детонации взрывного устройства, получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, от которых погиб на месте.

В дальнейшем агенты позвонили "заказчику", который наблюдал за совершением преступления в режиме реального времени. Тот подтвердил выполнение задания, за что перевел 1000 долларов США, которые фигуранты разделили между собой.

Их разоблачили и задержали на следующий день после совершения преступления.

По данным следствия, подозреваемые готовились осуществить ряд других терактов, в частности взорвать взрывчатку возле одного из райотделов полиции, заманив сотрудников поджогом нескольких служебных автомобилей.

Как сообщает СБУ, чтобы воплотить этот план, фигуранты поселились в хостеле вблизи объекта, приобрели 4 канистры бензина для поджога, а в заранее подготовленном тайнике держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку.

фото сбу

При обысках у фигурантов изъяли мобильные телефоны с доказательствами, одно из взрывных устройств и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения - всем четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.