Взорвали взрывчатку возле дома волонтера: в Одессе задержаны 4 подозреваемых в теракте
Правоохранители задержали 4 подозреваемых в совершении теракта, приведшего к гибели человека в Одессе.
Источник: прокуратура Одесской области, СБУ, Нацполиция
Детали: По данным следствия, около 22:40 20 января подозреваемые взорвали самодельную взрывчатку возле частного дома в Пересыпском районе Одессы. В результате теракта погиб 54-летний хозяин дома - местный предприниматель, который занимался волонтерством.
Правоохранители выяснили, что теракт совершили четверо одесситов в возрасте от 23-х до 46-ти лет (самый старший мужчина - судимый за кражи и разбой, другие - наркозависимые), которые были завербованы российскими спецслужбами и действовали в интересах государства-агрессора. За денежное вознаграждение они согласились изготовить взрывчатку и взорвать ее в обусловленном месте. За совершение теракта им обещали 2500 долларов.
Один из подозреваемых изготовил взрывное устройство из подручных компонентов. Руководил процессом создания и предоставлял подробные инструкции представитель спецслужб РФ в онлайн-режиме.
Трое других подозреваемых, забрали самодельное взрывное устройство и заложили его у забора указанного дома, рядом с припаркованной машиной. Для фиксации теракта установили мобильный телефон напротив дома в режиме видеотрансляции.
Чтобы привлечь внимание потерпевшего, злоумышленники подожгли его автомобиль. Мужчина вышел тушить пожар, но не успел предпринять каких-либо действий, поскольку в результате детонации взрывного устройства, получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, от которых погиб на месте.
В дальнейшем агенты позвонили "заказчику", который наблюдал за совершением преступления в режиме реального времени. Тот подтвердил выполнение задания, за что перевел 1000 долларов США, которые фигуранты разделили между собой.
Их разоблачили и задержали на следующий день после совершения преступления.
По данным следствия, подозреваемые готовились осуществить ряд других терактов, в частности взорвать взрывчатку возле одного из райотделов полиции, заманив сотрудников поджогом нескольких служебных автомобилей.
Как сообщает СБУ, чтобы воплотить этот план, фигуранты поселились в хостеле вблизи объекта, приобрели 4 канистры бензина для поджога, а в заранее подготовленном тайнике держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку.
При обысках у фигурантов изъяли мобильные телефоны с доказательствами, одно из взрывных устройств и другие вещи, представляющие интерес для следствия.
Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения - всем четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.