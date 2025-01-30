У Румунії другу ніч поспіль лунала тривога через російські дрони біля кордону

У ніч на 30 січня мешканці повіту Тулча на півночі Румунії отримали повідомлення про повітряну тривогу через атаку російського безпілотника поблизу румунського кордону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Системи моніторингу та спостереження Міністерства національної оборони повідомили про безпілотники в повітряному просторі України, на маршрутах польотів поблизу кордону.

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У повідомленні RO-Alert, розісланому зранку близько 4:00, населення було повідомлено про можливість падіння об'єктів з повітряного простору і закликано знайти укриття. Оповіщення тривало 90 хвилин.

Аналогічне повідомлення було надіслано в ніч з вівторка проти середи, після того, як Росія атакувала портову інфраструктуру в Україні.

Міністерство оборони повідомляє, що два літаки F-16 ВПС Румунії, що входять до складу бойової служби повітряної поліції, вилетіли з 86-ї авіабази в Борча близько 3:40. Літаки повернулися на базу близько 5:00.

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Дані, надані радіолокаційними системами ВПС Румунії, не свідчать про вторгнення безпілотників у повітряний простір Румунії.

Проте сили Міноборони протягом дня проводитимуть пошуки в районах, де можуть виникнути ризики в результаті цих ситуацій, і продовжуватимуть місії зі спостереження за повітряним простором, йдеться в заяві міністерства.

Союзницькі структури також інформуються в режимі реального часу про ситуації, спричинені атаками.

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