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В Румынии вторую ночь подряд звучала тревога из-за российских дронов у границы

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 30 января 2025, 11:32
В Румынии вторую ночь подряд звучала тревога из-за российских дронов у границы
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В ночь на 30 января жители уезда Тулча на севере Румынии получили сообщение о воздушной тревоге из-за атаки российского беспилотника вблизи румынской границы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны сообщили о беспилотниках в воздушном пространстве Украины, на маршрутах полетов вблизи границы.

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В сообщении RO-Alert, разосланном утром около 4:00, население было сообщено о возможности падения объектов из воздушного пространства и призвано найти укрытие. Оповещение продолжалось 90 минут.

Аналогичное сообщение было отправлено в ночь со вторника на среду, после того, как Россия атаковала портовую инфраструктуру в Украине.

Министерство обороны сообщает, что два самолета F-16 ВВС Румынии, входящие в состав боевой службы воздушной полиции, вылетели с 86-й авиабазы в Борча около 3:40. Самолеты вернулись на базу около 5:00.

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Данные, предоставленные радиолокационными системами ВВС Румынии, не свидетельствуют о вторжении беспилотников в воздушное пространство Румынии.

Однако силы Минобороны в течение дня будут проводить поиски в районах, где могут возникнуть риски в результате этих ситуаций, и будут продолжать миссии по наблюдению за воздушным пространством, говорится в заявлении министерства.

Союзнические структуры также информируются в режиме реального времени о ситуациях, вызванных атаками.

Предыстория: 

Румыниябеспилотникивоздушная тревога
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