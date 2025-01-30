Трамп планує відправити тисячі нелегальних мігрантів у в’язницю Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп доручив розширити "до повної потужності" Центр управління міграційними операціями на військово-морській базі Гуантанамо. Він хоче розмістити там "злочинців-нелегалів, які загрожують американському народу".

Джерело: документ на сайті Білого дому

Деталі: За даними Білого дому, Трамп наказав міністру оборони та міністру внутрішньої безпеки вжити всіх необхідних заходів для розширення Центру управління міграційними операціями на військово-морській базі Гуантанамо.

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Дослівно: "Цим я доручаю міністру оборони та міністру внутрішньої безпеки вжити всіх необхідних заходів для розширення центру управління міграційними операціями на військово-морській станції Гуантанамо до повної потужності, щоб забезпечити додаткове місце для утримання під вартою іноземців – кримінальних злочинців, які незаконно перебувають на території Сполучених Штатів, а також для задоволення супутніх потреб у забезпеченні дотримання імміграційного законодавства, визначених міністерством оборони та міністерством внутрішньої безпеки".

Деталі: Також у меморандумі зазначається, що його метою є "зупинити вторгнення через кордон, ліквідувати злочинні картелі та відновити національний суверенітет".

"У нас є 30 000 місць у Гуантанамо для утримання найгірших злочинців-нелегалів, які загрожують американському народу. Деякі з них настільки погані, що ми навіть не довіряємо країнам, які їх утримують, тому що ми не хочемо, щоб вони повернулися, тому ми збираємося відправити їх до Гуантанамо", – процитував Трампа The New York Times.

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Президент США не розкрив деталей щодо реалізації цього плану, але зазначив, що такий крок "негайно подвоїть наші можливості". Він також наголосив, що з Гуантанамо "важко вибратися".

Довідково: Табір Гуантанамо – військова в'язниця, розташована на базі ВМС США в затоці Гуантанамо, Куба. Вона була створена у 2002 році та складається з кількох окремих таборів, зокрема: табір Дельта, табір Ігуана та табір Екс-Рей.

Цей комплекс використовувався для утримання полонених, підозрюваних у терористичній діяльності. В'язниця, особливо табір Екс-Рей, зазнала жорсткої критики як у США, так і за кордоном через звинувачення у тортурах і негуманному поводженні з в'язнями.

Більшість утримуваних осіб перебували в таборі без судового розгляду, що, за оцінками міжнародних правозахисних організацій, порушувало норми Гаазької конвенції. 29 червня 2006 року Верховний суд США визнав, що на в'язнів Гуантанамо поширюються положення цієї конвенції. У зв’язку з цим було оголошено про намір закрити в’язницю та перевести понад 500 ув’язнених до пенітенціарних установ на території США.