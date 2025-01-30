Трамп планирует отправить тысячи нелегальных мигрантов в тюрьму Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп поручил расширить "до полной мощности" Центр управления миграционными операциями на военно-морской базе Гуантанамо. Он хочет разместить там "преступников-нелегалов, которые угрожают американскому народу".

Источник: документ на сайте Белого дома

Детали: По данным Белого дома, Трамп приказал министру обороны и министру внутренней безопасности принять все необходимые меры для расширения Центра управления миграционными операциями на военно-морской базе Гуантанамо.

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Дословно: "Этим я поручаю министру обороны и министру внутренней безопасности принять все необходимые меры для расширения центра управления миграционными операциями на военно-морской станции Гуантанамо до полной мощности, чтобы обеспечить дополнительное место для содержания под стражей иностранцев - уголовных преступников, незаконно находящихся на территории Соединенных Штатов, а также для удовлетворения сопутствующих потребностей в обеспечении соблюдения иммиграционного законодательства, определенных министерством обороны и министерством внутренней безопасности".

Детали: Также в меморандуме отмечается, что его целью является "остановить вторжение через границу, ликвидировать преступные картели и восстановить национальный суверенитет".

"У нас есть 30 000 мест в Гуантанамо для содержания худших преступников-нелегалов, которые угрожают американскому народу. Некоторые из них настолько плохие, что мы даже не доверяем странам, которые их удерживают, потому что мы не хотим, чтобы они вернулись, поэтому мы собираемся отправить их в Гуантанамо", – процитировал Трампа The New York Times.

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Президент США не раскрыл деталей по реализации этого плана, но отметил, что такой шаг "немедленно удвоит наши возможности". Он также отметил, что из Гуантанамо "трудно выбраться".

Справочно: Лагерь Гуантанамо – военная тюрьма, расположенная на базе ВМС США в заливе Гуантанамо, Куба. Она была создана в 2002 году и состоит из нескольких отдельных лагерей, в частности: лагерь Дельта, лагерь Игуана и лагерь Экс-Рей.

Этот комплекс использовался для содержания пленных, подозреваемых в террористической деятельности. Тюрьма, особенно лагерь Экс-Рей, подверглась жесткой критике как в США, так и за рубежом из-за обвинений в пытках и негуманном обращении с заключенными.

Большинство удерживаемых лиц находились в лагере без судебного разбирательства, что, по оценкам международных правозащитных организаций, нарушало нормы Гаагской конвенции. 29 июня 2006 года Верховный суд США признал, что на узников Гуантанамо распространяются положения этой конвенции. В связи с этим было объявлено о намерении закрыть тюрьму и перевести более 500 заключенных в пенитенциарные учреждения на территории США.