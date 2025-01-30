В Україні пануватиме тепло, місцями пройдуть дощі

В п'ятницю, 31 січня, в Україні збережеться тепла погода, вдень стовпчики термометру підніматимуться до 6-11° тепла, а на півдні - до 10-15°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентр

Деталі: Вночі без опадів, вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. В Україні, крім крайнього заходу та Криму, вночі та вранці місцями туман.

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В Києві 31 січня без опадів, вночі та вранці туман. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 31 січня найвища температура вдень була 8,1° в 2015р., найнижча вночі -25,2° в 1954р.

В суботу, 1 лютого, у більшості центральних, південних та східних областях очікуються дощі, на Закарпатті та в Карпатах невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у західних та північних областях 0-5° тепла.

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В Києві у суботу без опадів, температура вночі та вдень 3-5° тепла.