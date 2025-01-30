В Украине будет царить тепло, местами пройдут дожди

В пятницу, 31 января, в Украине сохранится теплая погода, днем столбики термометра будут подниматься до 6-11° тепла, а на юге - до 10-15°.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ночью в пятницу без осадков, днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В Украине, кроме крайнего запада и Крыма, ночью и утром местами туман.

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В Киеве 31 января без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 31 января самая высокая температура днем была 8,1° в 2015г., самая низкая ночью -25,2° в 1954г.

В субботу, 1 февраля, в большинстве центральных, южных и восточных областях ожидаются дожди, на Закарпатье и в Карпатах небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в западных и северных областях 0-5° тепла.

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В Киеве в субботу без осадков, температура ночью и днем 3-5° тепла.