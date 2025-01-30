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ПАРЄ констатувала, що "немає підстав" визнавати легітимність Лукашенка

Тетяна Висоцька, Олександр ШумілінЧетвер, 30 січня 2025, 13:38

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вважає, що так звані президентські "вибори" в Білорусі від 26 січня 2025 року не відповідають міжнародним стандартам, і відтак немає підстав для визнання легітимності Александра Лукашенка як президента Білорусі.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга, з посиланням на текст резолюції "Нагальна потреба у проведенні вільних і чесних виборів у Білорусі", затвердженої 30 січня

Деталі: У резолюції ПАРЄ констатується, що Лукашенко не може вважатися легітимним президентом Білорусі, адже так звані "вибори", проведені у січні, не відповідають мінімальним міжнародним вимогам.

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"Асамблея… вважає, що так звані вибори, організовані в Білорусі 26 січня 2025 року, не відповідають мінімальним міжнародним стандартам демократичних виборів і не мають жодної демократичної довіри… Немає підстав для визнання легітимності Александра Лукашенка як президента", – йдеться у тексті документа.

Резолюція була ухвалена одноголосно: 79 голосів делегатів ПАРЄ проголосували "за".

ПАРЄ закликала держави-члени Ради Європи чітко заявити про невизнання обрання Лукашенка на посаду президента Білорусі, а також "вжити рішучих заходів для розширення та посилення цільових санкцій проти режиму та тих, хто підтримує його незаконну діяльність".

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Натомість Асамблея пропонує продовжити та посилити підтримку структур білоруських демократичних сил на чолі зі Світланою Тихановською.

Делегати ПАРЄ також пропонують запровадити додаткові заходи для полегшення в'їзду у держави-члени Ради Європи та перебування в безпечних і гідних умовах для білоруських громадян, які тікають від режиму Лукашенка.

Асамблея наголосила, що для приведення у відповідність до цінностей Ради Європи та збереження свого суверенітету і незалежності, офіційна Білорусь повинна припинити репресії проти своїх громадян, звільнити всіх політичних в'язнів, "забезпечити організацію вільних і чесних виборів та… уможливити мирну передачу влади".

Також від режиму Лукашенка вимагають "негайно запровадити мораторій на смертну кару та вжити заходів для її остаточного скасування".

Як повідомлялося, центральна виборча комісія Білорусі намалювала на "виборах" Лукашенку майже 87% голосів.

Європейський Союз, Австралія, Велика Британія, Канада і Нова Зеландія вже відмовились визнавати "вибори" президента Білорусі 26 січня вільними та справедливими.

Раніше в ЄС заявили про фіктивність і нелегітимність "виборів" президента Білорусі.

Сам Лукашенко говорив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.

ПАРЄБілорусьЛукашенко
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