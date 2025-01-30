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МЗС провело "виховну бесіду" з послом Словаччини після ворожих заяв Фіцо

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоЧетвер, 30 січня 2025, 16:34
МЗС провело виховну бесіду з послом Словаччини після ворожих заяв Фіцо
МЗС. фото з Facebook відомства

Міністерство закордонних справ України 30 січня викликало посла Словаччини Павела Віздала, якому висловило "рішуче несприйняття" заяв офіційної Братислави про нібито втручання України у її внутрішні справи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС

Деталі: Заступник глави МЗС Олександр Міщенко під час зустрічі зі словацьким послом висловив "глибоке розчарування" тим, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "наразі виступає рупором Кремля" та "вдається до алогічних дій".

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Він додав, що дії Братислави є неприйнятними, завдають серйозної шкоди двостороннім відносинам і "підривають єдність Європейського Союзу та євроатлантичної спільноти у протидії державі-агресору".

Окремо Міщенко назвав неприпустимими спроби уряду Словаччини зберігати залежність від постачання російських енергоносіїв.

"Офіційну Братиславу закликано припинити таку практику та повернутися до конструктивного діалогу та розвитку добросусідських відносин між нашими країнами та народами", – ідеться в повідомленні МЗС.

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Передісторія:

  • Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана на тлі критики Києвом словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо.
  • Це відбувається на тлі загострення двосторонніх відносин Києва та Братислави після того, як Україна припинила транзит російського газу своєю територією, зокрема і до Словаччини.
  • Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини; до того ж премʼєра Словаччини розлютила підтримка Зеленським масових антиурядових протестів у країні.

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СловаччинаМЗС
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