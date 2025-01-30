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МИД провел "воспитательную беседу" с послом Словакии после враждебных заявлений Фицо

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоЧетверг, 30 января 2025, 16:34
МИД провел воспитательную беседу с послом Словакии после враждебных заявлений Фицо
МИД. фото из Facebook ведомства

Министерство иностранных дел Украины 30 января вызвало посла Словакии Павела Виздала, которому выразило "решительное неприятие" заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины в ее внутренние дела.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД

Детали: Заместитель главы МИД Александр Мищенко во время встречи со словацким послом выразил "глубокое разочарование" тем, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "сейчас выступает рупором Кремля" и "прибегает к алогичным действиям".

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Он добавил, что действия Братиславы неприемлемы, наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям и "подрывают единство Европейского Союза и евроатлантического сообщества в противодействии государству-агрессору".

Отдельно Мищенко назвал недопустимыми попытки правительства Словакии сохранять зависимость от поставок российских энергоносителей.

"Официальная Братислава призвана прекратить такую практику и вернуться к конструктивному диалогу и развитию добрососедских отношений между нашими странами и народами", – говорится в сообщении МИД.

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Предыстория:

  • Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла Мирослава Кастрана на фоне критики Киевом словацкого премьер-министра Роберта Фицо.
  • Это происходит на фоне обострения двусторонних отношений Киева и Братиславы после того, как Украина прекратила транзит российского газа по своей территории, в том числе и в Словакию.
  • Роберт Фицо назвал Владимира Зеленского "врагом" Словакии; к тому же премьера Словакии разозлила поддержка Зеленским массовых антиправительственных протестов в стране.

Читайте также: Фицо пугает "Майданом": как масштабные протесты в Словакии приближают смену власти.

СловакияМИД
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