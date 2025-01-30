На війні в Україні зникли без вісти 20 американських добровольців, 5 загинули за пів року – CNN

За даними американського мовника CNN, за останні 6 місяців на передовій в Україні загинули щонайменше 5 американських добровольців, тіла 2-х повернули до України минулої п’ятницю. Загалом понад 20 добровольців зі Сполучених Штатів вважаються зниклими без вісти.

Джерело: стаття CNN

Дослівно: "Згідно з розслідуванням CNN, понад 20 американців вважаються зниклими безвісти на передовій в Україні. За останні шість місяців кількість жертв різко зросла, оскільки іноземці заповнюють нагальні прогалини в обороні країни".

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Деталі: За даними CNN, тіла щонайменше п'яти американських добровольців, які згинули в бою, не вдалося забрати з поля бою за останні шість місяців. Двоє з них були репатрійовані з окупованої Росією території в п’ятницю на українську землю після тривалих переговорів.

Родичі зниклих безвісти американців розповіли CNN про те, що вони не можуть поховати своїх синів, не можуть офіційно оголосити своїх близьких мертвими, а також про муки, яких їм завдають російські інтернет-тролі, що переслідують їх в інтернеті. Інтенсивність бойових дій по всій лінії фронту на сході України означає, що трупи солдатів з обох сторін часто не можуть бути забрані.

Зокрема, двоє американців були вбиті поблизу Покровська на сході України наприкінці вересня, за словами тих, хто вижив, і родичів. Тіло жодного з них не знайдено.

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Колишній американський військовий, 25-річний Закарі Форд із штату Міссурі та ще один американець без військового досвіду, сім’я якого попросила назвати його лише за позивним "Гюнтер", були вбиті безпілотником під час підриву мосту біля села Новогродівка.

Вцілілий американець з позивним "Реднек", описав одну місію "з обмеженими шансами на успіх", під час якої група з трьох американських добровольців потрапила в пастку під російським вогнем у траншеї приблизно за 500 метрів від їхньої цілі на мосту.

За словами "Реднека", Форд сказав своїм командирам по радіо, що вони припинять місію, але отримав вказівку продовжувати, і що евакуація неможлива протягом наступного дня.

"Реднек" повідомив, що він стріляв із кулемета в росіян прямо перед собою, а українці, які керували гранатометом і Javelin, загинули, стримуючи російську бронетехніку.

Ймовірність того, сказав він, що іноземні бійці-добровольці виживуть на передовій, залежить від їхнього рівня досвіду, а також від завдань, поставлених бригадами, до яких вони приєдналися. У той час як одні офіцери ставили іноземцям і українцям рівні завдання, сказав він, інші "продадуть вас і вб’ють так само швидко".

Процес повернення тіл загиблих з передової – важкий та емоційний. Колишній морський піхотинець США, 41-річний Корі Навроцкі із Пенсільванії загинув у боях у Брянській області Росії в жовтні.

Його тіло показали російські солдати в Telegram, після складних переговорів Росія повернула в Україну минулої п’ятницю майже 800 загиблих, серед яких було тіло американця.

Лорен Гійом з Weatherman Foundation, яка займається пошуком іноземців, що зникли безвісти на війні в Україні, повідомила, що зараз організація займається випадками 88 загиблих або зниклих безвісти з 18 країн. Більшість із них — зниклі безвісти, уточнила вона.

Скільки всього американських добровольців загинуло на війні в Україні, невідомо.

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